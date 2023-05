Questo powerbank è una mini CENTRALE ENERGETICA, ma costa appena 19€

Questo powerbank targato AXNEB da 13800mAh è un pratico e potente caricatore portatile progettato per fornire energia extra ai tuoi dispositivi durante gli spostamenti. Con una capacità di 13800mAh, può ricaricare più volte il tuo smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili, garantendo che non rimangano mai senza batteria. n gioiellino che oggi puoi fare tuo su Amazon al costo di 19€. Le spedizioni sono gratis.

Powerbank AXNEB, una mini centrale di energia

Una delle caratteristiche distintive di questo power bank è la sua ultra sottile e leggera costruzione, che lo rende comodo da trasportare in tasca o in borsa senza aggiungere ingombro. Il design compatto lo rende ideale per i viaggi, le escursioni all’aperto o per l’uso quotidiano.

L’AXNEB Power Bank supporta l’ingresso e l’uscita USB-C PD da 3A, consentendo una ricarica rapida ed efficiente dei tuoi dispositivi. Inoltre, il power bank è dotato di un display LCD che mostra chiaramente la percentuale di batteria rimanente, in modo da sapere sempre quanto carica hai a disposizione.

Oltre alla funzione di ricarica, questo powerbank è dotato di una torcia LED integrata, che può essere utile in situazioni di emergenza o quando hai bisogno di luce aggiuntiva. Il dispositivo è compatibile con una vasta gamma di device, inclusi iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi e molti altri. Puoi utilizzarlo per ricaricare smartphone, tablet, lettori MP3, dispositivi Bluetooth e molto altro ancora. Solo oggi costa 19€ su Amazon.

In conclusione, l’ Con la sua capacità generosa, il design sottile e leggero, l’ingresso e l’uscita USB-C PD veloce e il display LCD intuitivo, questo power bank offre una combinazione di funzionalità pratiche e portabilità comoda.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.