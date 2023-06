Questo powerbank INIU è una POTENZA: l'alleato perfetto per la tua alimentazione mobile

Se sei stanco di rimanere senza batteria durante la giornata, l’INIU powerbank è la soluzione ideale per tenere il tuo dispositivo sempre carico e pronto all’uso. Con la sua capacità di 10500mAh e la tecnologia di ricarica rapida, questo caricatore portatile ti offre una fonte di energia affidabile e veloce per i tuoi dispositivi, come iPhone, Samsung, AirPods e iPad. Un compagno inseparabile che bisognerebbe avere sempre a portata di mano, e che oggi se vuoi comprarlo ti costa una miseria: appena 16€ grazie al doppio sconto col coupon da 20€ da spuntare in pagina.

Carica rapida e versatile: INIU powerbank

Grazie alla tecnologia di ricarica rapida PD3.0 QC4.0, questo powerbank offre una velocità di ricarica incredibilmente veloce per i tuoi dispositivi compatibili. Con una potenza di uscita fino a 22.5W, potrai ricaricare il tuo iPhone 14, 13, 12, X, Pro, Samsung S21, AirPods, iPad e molti altri dispositivi in un tempo record. Non dovrai più preoccuparti di dover aspettare a lungo per avere il tuo dispositivo completamente carico.

Il caricabatterie è dotato di un’ampia gamma di porte di ingresso e uscita, inclusa la porta USB-C, che supporta sia l’input che l’output. Questo significa che puoi utilizzare lo stesso cavo per caricare il power bank e i tuoi dispositivi, rendendo l’esperienza di ricarica ancora più comoda e senza intoppi. Non importa quale dispositivo possiedi, l’INIU powerbank è compatibile con tutti i modelli più recenti.

Con un design elegante e compatto, questo powerbank si adatta facilmente alla tua borsa, al tuo zaino o alla tua tasca, consentendoti di portarlo ovunque tu vada. Il suo corpo resistente agli urti e agli graffi lo rende perfetto per l’uso quotidiano e per i viaggi, garantendo che la tua fonte di energia sia sempre protetta e pronta all’uso.

Inoltre, il display LED integrato ti fornisce informazioni in tempo reale sulla carica residua del powerbank, in modo da sapere sempre quando è il momento di ricaricarlo. Dulcis in fundo, il dispositivo targato INIU è dotato di un sistema di protezione avanzato per garantire la sicurezza dei tuoi dispositivi durante la ricarica. Solo per oggi costa appena 16€ su Amazon grazie al doppio sconto col coupon da 20€ da spuntare in pagina.

