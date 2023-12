Questo purificatore d'aria rimuove quasi il 100% di Polvere, Polline e Fumo! Prendilo ADESSO a META' PREZZO

Airtok è un ottimo purificatore d’aria AP1001, con copertura massima di 75㎡, 3 velocità con filtro hepa true h13. Può rimuovere il 99,97% di polvere, polline, fumo. E’ dotato anche di timer. Oggi puoi prenderlo a metà prezzo, ovvero a 36,95 euro grazie alla combo sconto del 20% + coupon del 30%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

AIRTOK AP1001 Purificatore d’Aria: le caratteristiche

Adatto per ambienti fino a 75 m²: il purificatore d’aria fornisce aria fresca da tutte le direzioni grazie alla sua presa d’aria aerodinamica a 360°. Fa circolare l’aria 1,5 volte all’ora in ambienti fino a 75 m², 2 volte all’ora in ambienti fino a 55 m² e 5 volte all’ora in ambienti fino a 22 m². Ideale per proprietari di animali domestici, soggetti allergici, bambini piccoli, anziani o chiunque desideri migliorare la qualità dell’aria interna. La struttura del filtro a 5 strati e la tecnologia del filtro H13 della sala fumatori con purificatore d’aria possono filtrare efficacemente il 99,9% di polline, fumo e altre particelle, fornendo aria fresca. Si consiglia di utilizzare il filtro della stanza purificatore d’aria da sostituire ogni 3 o 4 mesi. Dopo la sostituzione, tenere premuto il pulsante del filtro per 3 secondi finché non si sente un segnale acustico per reimpostare il filtro.

Luce notturna: il purificatore d’aria funziona a soli 25 dB in modalità sospensione e dispone di una funzione di luce notturna che può essere disattivata, garantendo un ambiente di sonno più stabile per te e il tuo bambino. Puoi scegliere velocità del vento basse, medie e alte in base alle condizioni dell’aria per purificare efficacemente l’aria. Con l’opzione timer (2H/4H/8H), puoi impostare il purificatore d’aria in modo che funzioni per un tempo specifico, il che ti aiuta a risparmiare energia e denaro. Il blocco bambini impedisce l’uso improprio da parte di animali domestici e bambini. Affidabile al 100%, silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico (potenza nominale 24 W), adatto per uso interno a casa e al lavoro. Se hai domande sul nostro purificatore d’aria, non esitare a contattarci. Offriamo un servizio online 7 ore su 24 e un servizio clienti a vita.

