Questo Realme è SVENDUTO oggi, ancora qualche ora e torna al solito prezzo: AFFRETTATI

Se anche tu stavi aspettando il momento perfetto e l’offerta più incredibile per poter davvero cambiare quel vecchio telefono, oggi è giunta. Infatti, pensa che potrai a portarti a casa questo Realme Narzo 50A a soli 114,22€, invece di 169,99€. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Non vorrai mica farti sfuggire un’occasione del genere? Non si era davvero mai visto un Realme costare così miseramente. Oggi te lo porti a casa con il mega sconto del 33%. Non potrai rinunciarci, aggiungilo al carrello Amazon, al checkout lo troverai già scontato dal sito.

Realme Narzo 50A Prime 4+64GB, display Full HD+ da 6,6”, tripla fotocamera con AI da 50 MP, batteria da 5.000 mAh

Uno smartphone davvero incredibile che ad una cifra così bassa non si era davvero mai trovato prima su Amazon. Dal colore nero, perfetto per le sere d’estate. Con tanto di fotocamera super professionale perfetta per scattare foto bomba.

Questo modello di Realme, ripropone il Design Kevlar con trama in rilievo, incarnando a pieno il senso di velocità e di competizione. Prendi il telefono in mano: lo percepirai come una mini auto da corsa.

Dettagli vividi, giochi coinvolgenti. Grazie a un ampio schermo da 6,6 pollici e a una risoluzione massima di 2408 x 1080, riuscirai ad anticipare ogni singola mossa dell’avversario di gioco valutando rapidamente la situazione sempre pronto a sferrare rapido il tuo colpo.

Non aspettare più altro tempo, perché questa occasione sta davvero facendo impazzire tutti gli utenti su Amazon e ne rimangono pochissimi pezzi ancora disponibili. Quindi, non ti resta che aggiungerlo al tuo carrello, lo troverai anche mega sconto shock. Corri adesso su Amazon, prima che possa davvero finire.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.