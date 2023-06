Questo REALME oggi è davvero SVENDUTO: lo stanno acquistando tutti su Amazon

Se hai intenzione di cambiare quel vecchio e poco funzionante smartphone, oggi è il momento che stavi aspettando. E se cercavi uno smartphone di altissimo livello, ad un prezzo super conveniente, sei nel posto giusto. Infatti, oggi ti puoi portare a casa il Realme 10 a soli 199,90€, invece di 229€. Corri adesso su Amazon, prima che sia tardi.

Non puoi farti scappare questa offerta bomba, solo oggi potrai avere direttamente a casa tua e in pochissimo tempo questo smartphone. Oggi te lo porti a casa con lo sconto del 13%. Tutto quello che dovrai fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello. Al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Realme 10, da 128GB, display Super AMOLED da 90 Hz, fotocamera a colori, batteria massiva da 5.000 mAh

L’offerta potrebbe terminare a breve e non dovresti lasciartela sfuggire. Il realme 10 a davvero pochissimo, non si era mai visto un prezzo così. Corri subito a vederlo su Amazon, prima che finisca.

Questo modello scontato è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 695 5G con un avanzato processo produttivo a 6nm. Possiede un display Amoled da 90 Hz.

Dispone di una fotocamera da50 MP, che supporta modalità notturna Nightscape, Panoramic View. Possiede una batteria super potente da 5.000 mAh. Questo smartphone si ricarica rapidamente. Potrai utilizzare la carica fino al 50% di batteria in soli 27 minuti. Uno smartphone incredibile, che ti farà davvero impazzire.

Non dovrai preoccuparti in alcun modo della batteria, perchè è in grado di ricaricarsi rapidamente e di durare molto. Potrai viaggiare in tranquillità senza problemi. Con tanto di sconto del 13%, solo per oggi, corri subito su Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.