Questo semplice gadget trasforma la tua casa in un cinema spendendo meno di una cena

L’idea è chiara: parlare a chi vorrebbe un’alternativa economica alla smart tv, senza arrivare a spendere diverse centinaia di euro. Ma la domanda resta: può davvero prenderne il posto?

La proposta, segnalata da Android Planet il 13 ottobre, punta tutto su un messaggio molto semplice: con meno di 90 euro si porta a casa un apparecchio compatto, da appoggiare su un mobile o spostare da una stanza all’altra, capace di proiettare film, serie e partite su una parete bianca. Non è una smart tv economica, e non prova nemmeno a esserlo fino in fondo.

È più un compromesso: meno funzioni pronte all’uso, ma un’immagine potenzialmente molto più grande rispetto a tanti televisori di fascia bassa. Il prezzo, 89,95 euro, è il vero richiamo. Una tv di grandi dimensioni, anche in offerta, di solito resta ben sopra quella cifra. Qui invece siamo quasi nell’acquisto d’impulso da reparto tecnologia del discount. Per una serata film può bastare, certo. Purché sia chiaro che cosa si sta comprando.

Scheda tecnica essenziale: hd, 4K supportato e diagonale fino a 180 pollici

Il proiettore Denver venduto da Action supporta contenuti in 4K, ma la visione reale avviene in qualità hd. La differenza conta: vuol dire che il dispositivo può ricevere un segnale ad alta risoluzione, senza però mostrare sul muro il dettaglio di un vero proiettore 4K. Per un film in streaming, la sera, con una parete libera e la stanza buia, il risultato può comunque essere più che decoroso. Non va però scambiato per un impianto home cinema di fascia alta.

Un piccolo proiettore collegato allo smartphone proietta un’immagine su una parete, alternativa economica alla smart TV.

La distanza di proiezione indicata va da 1,2 a 5 metri, con una diagonale compresa tra 45 e 180 pollici. Ed è qui che il piccolo apparecchio gioca la sua carta migliore: l’effetto grande schermo, soprattutto in ambienti poco illuminati, cambia parecchio la percezione rispetto a un televisore tradizionale da 32 o 43 pollici. La messa a fuoco è digitale e, secondo quanto riportato dalla testata olandese, richiede pochi secondi. Le dimensioni confermano la vocazione portatile: 8,2 per 8,4 per 15,5 centimetri, per circa 0,9 chili.

Uso quotidiano: smartphone, laptop o tv-stick obbligatori per lo streaming

Nell’uso di tutti i giorni, il punto da chiarire subito è uno: questo dispositivo non sostituisce una smart tv sul terreno delle app integrate. Non risultano presenti applicazioni native come Netflix, Videoland o altri servizi di streaming. Per guardare contenuti online bisogna quindi collegare uno smartphone, un laptop oppure una tv-stick. In confezione, stando alla descrizione riportata, ci sono un cavo usb-c e un cavo hdmi, due accessori utili per partire senza altri acquisti immediati.

È una soluzione più libera, ma anche meno comoda. Chi è abituato ad accendere la tv, scegliere l’app con il telecomando e premere play potrebbe trovare fastidioso dover collegare ogni volta una sorgente esterna. Diverso il discorso per chi usa già una chiavetta streaming o un portatile: in quel caso il proiettore Action diventa semplicemente un’estensione di qualcosa che si ha già in casa. Sul tavolino, vicino al divano, luci spente. È così che dà il meglio.

I limiti da conoscere: luminosità ridotta, audio integrato e autonomia di due ore

Il limite principale è la luminosità. Il valore dichiarato è di 150 ANSI lumen, una soglia che richiede una stanza ben oscurata, o comunque una serata buia, per ottenere un’immagine leggibile. Di giorno, con le tende aperte o luce diretta, la resa cala in modo evidente. È un dettaglio decisivo: una smart tv si usa senza troppe condizioni, mentre un proiettore di questa fascia dipende molto dalla luce nella stanza. C’è poi l’audio.

Il dispositivo ha uno speaker integrato, ma per un suono più pieno conviene collegare una cassa bluetooth esterna, soprattutto se si guarda un film d’azione o una partita con altre persone. La batteria integrata da 3200 mAh garantisce, secondo i dati riportati, circa due ore di visione: abbastanza per molti film, non sempre per contenuti più lunghi.

Quando si scarica, va collegato il cavo di alimentazione. Può quindi sostituire davvero una smart tv? Per chi cerca un apparecchio principale, da usare ogni giorno, la risposta tende al no. Per chi vuole un secondo schermo, portatile, economico e adatto alle serate al buio, il proiettore Denver di Action da 89,95 euro ha invece un suo perché: non rimpiazza il televisore, ma può trovare posto in casa.