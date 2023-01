Questo set per il bricolage e il fai da te ha ben 51 utensili ma costa pochissimo

Questa valigetta multifunzionale con ben 51 utensili domestici contiene vari accessori manuali che possono essere utilizzati per l’installazione e la manutenzione più semplice di mobili, illuminazione, prodotti in legno, elettrodomestici, automobili, lavelli da cucina, biciclette, magazzini, impianti idraulici, ecc. Ad esempio, puoi utilizzarli per sostituire, serrare viti e altri piccoli progetti fai-da-te a casa e mantenere. Con appena 41€ ti assicuri un kit grazie al quale non avrai più bisogno di rivolgerti ai vicini per farti prestare questo o quell’utensile, né chiamare un professionista per un lavoretto facile facile.

Set di utensili per la casa: 51 pezzi e sei a posto

Gli utensili AmazonBasics sono realizzati con materiali di alta qualità e dal design ergonomico, in modo che siano comodi da tenere in mano indipendentemente dalla durata del lavoro. Il kit di attrezzi include tutti gli strumenti necessari per uso domestico, come metro a nastro, chiave esagonale, chiave inglese regolabile, pinza, martello, ecc. E poi, ancora, una gamma completa di prese metriche da 1/4″ e 3/8″, con impugnatura morbida per tutti.

Niente più corse in negozio. Che tu stia appendendo cornici di foto, serrando viti o facendo manutenzioni in casa, questo set AmazonBasics contiene tutti gli strumenti di base di cui hai bisogno per il lavoro, in una custodia per il trasporto pratica e resistente all’usura. Lì gli strumenti sono riposti ordinatamente e sono fissati saldamente. È facile da trasportare e consente quindi di risparmiare molto spazio quando vi si ripongono gli attrezzi.



Ogni strumento in questo set è realizzato in lega di acciaio di alta qualità trattato termicamente e placcato in cromo per resistere alla corrosione, in modo che duri a lungo indipendentemente dall’intensità dell’utilizzo. Che aspetti allora a farle tuo questo comodo quanto completo set di utensili? Con appena 41€ ti assicuri un kit di oggetti utili per i lavori domestici, così non avrai più bisogno di rivolgerti ai vicini per farti prestare questo o quell’utensile, né chiamare un professionista per un lavoretto facile facile.

