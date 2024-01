Questo smartphone Blackview Wave6C a 79€ è la sorpresa del MOMENTO su Amazon

Il Blackview Wave6C è uno smartphone potente e versatile che offre una varietà di funzionalità all’avanguardia a un prezzo accessibile. Lo smartphone presenta un design elegante e un ampio display da 6,5″ HD+ con una frequenza di aggiornamento di 60Hz.

Questo garantisce una visualizzazione chiara e nitida delle immagini e dei contenuti. Col doppio sconto Amazon, ovvero 33% sul prezzo di listino e 20€ di bonus omaggio col coupon, oggi puoi accaparrartelo a soli 79€! Proprio così, in più potrai usufruire delle spedizioni veloci e gratuite dei servizi Prime.

Blackview Wave6C, lo smartphone potente e versatile

Il Blackview Wave6C è dotato di una batteria da 5100mAh che offre un’elevata capacità e una durata eccezionale. Questo assicura una giornata di utilizzo senza preoccupazioni riguardo alla durata della batteria. Con il sistema operativo Android 13, il telefono offre un’esperienza utente moderna e fluida. L’Octa-Core fornisce la potenza necessaria per eseguire applicazioni e giochi in modo efficiente.

Il telefono offre inoltre una capacità di archiviazione interna di 32GB, espandibile fino a 1TB tramite scheda TF, consentendo di memorizzare foto, video, app e molto altro ancora. La configurazione della fotocamera include un sensore da 8MP per la fotocamera principale e un sensore da 5MP per la fotocamera frontale. Questo permette di catturare foto e selfie di buona qualità.

Il Blackview Wave6C, infine, supporta diverse funzionalità avanzate, tra cui Face ID per un accesso sicuro, GPS per la navigazione, modalità panorama per catturare immagini panoramiche e una porta Tipo-C per una connettività veloce. La possibilità di utilizzare due schede SIM e la presenza di un jack audio da 3,5mm offrono flessibilità nella gestione delle chiamate e l’ascolto di musica.

In conclusione, il Blackview Wave6C è un telefono cellulare completo che unisce un design accattivante a funzionalità avanzate. Approfitta del doppio sconto Amazon per accaparrartelo a soli 79€. Le spedizioni veloci e gratuite coi servizi Prime.

