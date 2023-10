QUESTO smartphone Xiaomi ti REGALA un tablet Redmi Pad SE e uno sconto di 100€

Se sei alla ricerca di un affare con la “A” maiuscola su prodotti di alta qualità, sei nel posto giusto. Su Amazon c’è infatti un’offerta imperdibile su due prodotti Xiaomi molto apprezzati, ovvero il nuovissimo smartphone Xiaomi 13T con fotocamera Leica e l’elegante tablet Redmi Pad SE.

Un’accoppiata insolita ma favolosa, per la qualità dei due prodotti e per il prezzo, davvero super vantaggioso: appena 699€ per un flagship killer (colore Mind Green) appena rilasciato sul mercato e un tablet di gran livello. Di fatto risparmi 199,90€ (22%) e hai anche le spedizioni sicure, veloci e gratuite con Prime.

La strana coppia: Xiaomi 13T (8+256GB) + Redmi Pad SE 11” (4+128G) a prezzo WOW

Lo Xiaomi 13T è una vera gemma per gli amanti della fotografia e dell’innovazione. Questo smartphone offre un’esperienza fotografica di livello professionale grazie alla sua configurazione di fotocamere Leica. Con il suo display CrystalRes da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e una risoluzione di 1,5K, il 13T offre una qualità visiva eccezionale per foto e video. Inoltre, il supporto Dolby Atmos e i doppi altoparlanti integrati garantiscono un’esperienza audio mozzafiato.

Dal canto suo il Redmi Pad SE vanta uno schermo da 11 pollici e la risoluzione nitida, è perfetto per il multitasking, la visione di film e il gaming. Dotato di 4 GB di RAM e 128 GB di storage, offre prestazioni fluide e ampio spazio per i tuoi file e app preferiti. Grazie al suo design elegante e alla resistenza all’acqua e alla polvere IP68, puoi portare il Redmi Pad SE ovunque tu voglia senza preoccuparti dei danni.

Sia che tu sia un amante della fotografia in cerca di un nuovo smartphone o un appassionato di tablet alla ricerca di una nuova esperienza, questa offerta su Xiaomi 13T e Redmi Pad SE su Amazon è troppo allettante per essere ignorate. Non perdere l’occasione di possedere dispositivi di alta qualità a prezzi scontati, appena 699€. Di fatto risparmi 199,90€ (22%) e hai anche le spedizioni sicure, veloci e gratuite con Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.