Questo smartwatch a soli 39 euro ti fa stare in salute e connesso con il mondo!

Motsfit è uno smartwatch davvero completo: funzione chiamata e risposta in vivavoce, display 1.8″, con cardiofrequenzimetro da polso, contapassi, pressione sanguigna, misurazione calorie, impermeabile, compatibile con iPhone e Android. Oggi lo paghi solo 39,99 euro, grazie al coupon di 10€ applicabile con una semplice spunta. Puoi provarlo con tutta calma, visto che Amazon ha fissato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Motsfit smartwatch: le caratteristiche

Smartwatch uomo con chiamata: questo orologio uomo ha un altoparlante microfono incorporato. Lo smart watch è collegato allo smartphone tramite Bluetooth e supporta le chiamate vocali, la composizione Bluetooth, l’assistente vocale, il rifiuto delle chiamate, il controllo dei record delle chiamate e la riproduzione di musica. Orologio smartwatch a grande schermo ad alta definizione da 1,8 pollici, interfaccia accattivante dell’orologio, operazione sensibile al touch screen completo. Tracker dell’attività per monitoraggio della frequenza cardiaca del sonno: utilizza sensori avanzati per fornire la misurazione della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue, della pressione e dell’allenamento respiratorio. L’orologio supporta il monitoraggio e l’analisi della qualità del sonno notturno, fornendo sonno profondo, sonno leggero e tempo totale di sonno. Monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, che può visualizzare i dati dell’orologio uomo.

Vanta più di 20 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, calcio, basket, tennis, sci, ecc. Calcola i passi, le calorie e la distanza. È possibile visualizzare la pista di movimento con “Da Fit”. Orologio sportivo con cronometro e timer. Sostenere sport in palestra e sport all’aperto. Lo smartwatch può essere utilizzato per riprodurre musica durante lo sport, rendendo lo sport più efficiente. Supporta la ricezione di notifiche sincrone di SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Skype e altre informazioni. Questo orologio smartwatch può ricordarti di bere acqua, sedersi a lungo, alzarsi e fornire la sincronizzazione delle informazioni meteo attraverso le vibrazioni. Ha in dote un comodo cinturino in silicone. Il mercato APP offre più di 100 quadranti, che supportano quadranti personalizzati. Ampia compatibilità e lunga durata della batteria: smartwatch è compatibile con smartphone Android 4.4, IOS 9.0 e versioni successive. Batteria integrata da 320mAh di grande capacità, che può essere utilizzata per 7-10 giorni dopo essere stata completamente caricata e il tempo di standby è di circa 20 giorni. È dotato di una linea di ricarica magnetica per un facile utilizzo. Bel colore verde militare.

