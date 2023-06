Questo SMARTWATCH costa davvero NIENTE: ne rimangono pochissimi su Amazon

Se anche tu stavi aspettando da molto tempo il momento giusto per avere uno smartwatch incredibile ad una cifra davvero economica, eccoti nel posto giusto al momento giusto. Infatti, oggi ti porti a casa questo smartwatch di Honor a soli 101,42€, invece di 106,76€. Corri adesso su Amazon, prima che termini.

Per tutti gli amanti degli smartwatch questo è il momento giusto per approfittare di questa occasione unica. Se corri subito su Amazon, lo troverai mega scontato. Poi non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato del 5% automaticamente.

Honor MagicWatch, da 46mm, 1,39″ Display AMOLED, 14 giorni, durata della batteria, monitor della frequenza cardiaca SPO2

Non ci credi vero? Molti sono rimasti a bocca aperta, dopo questo sconto e dopo aver visto quale prodotto fosse ad un prezzo così basso. Corri subito su Amazon e approfitta dell’offerta bomba. Non è un sogno, ma è la realtà.

Dotato di funzioni intelligenti integrate come chiamate Bluetooth, riproduzione musicale, monitoraggio scientifico del sonno, monitoraggio dello stress, SMS, e-mail, eventi di calendario e applicazioni sociali, monitoraggio della frequenza cardiaca, tracciamento GPS e molto altro

Con display AMOLED da 1,39″ con risposta tattile ad alta precisione che migliora il tuo fitness più velocemente. L’orologio HONOR è un orologio sportivo ultra sottile con una durata della batteria super lunga fino a due settimane con una singola carica.

Ultimissimi pezzi ancora disponibili per oggi, quindi non ti resta che correre ora su Amazon per vedere con i tuoi stessi occhi questa bomba di Honor. Non perdere troppo tempo, perché lo stanno già selezionando in tantissimi.

