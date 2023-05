Questo smartwatch COSTA niente: lo vogliono TUTTI su Amazon

Anche tu vuoi mantenerti sempre super aggiornato sulla distanza che percorri ogni giorno quando vai al lavoro? Oppure vuoi sapere sempre la qualità del tuo sonno? Pensa, che oggi ti porti a casa lo smartwatch Amazfit GTS 4 che oggi lo troverai a 85,99, invece che 99,90€!

Non aspettare ancora tutto questo tempo, perché sta davvero andando a ruba, dato il prezzo super basso del giorno. Tutto ciò che ti servirà fare è selezionarlo ed aggiungerlo al tuo carrello. Al checkout sarà già scontato automaticamente del 14%.

Amazfit GTs 4, orologio intelligente, AMOLED da 1,65″, cardiofrequenzimetro, GPS, 5 posizioni satellitari

Pensa che Amazfit solo per oggi, viene davvero svenduto ad una cifra così ridicola che non ci crederai. Non ti serve che correre su Amazon e vedere subito l’offerta più assurda del giorno.

Questo modello, con il suo ampio display HD AMOLED da 1,65 pollici, questo smartwatch presenta un rapporto schermo-corpo davvero più elevato rispetto alla generazione passata e un’alta risoluzione per un’esperienza visiva vibrante e coinvolgente. Il display può anche essere sempre acceso in modo che i tuoi dati siano sempre visibili e la tua GTS 4 Mini sia sempre sbalorditiva.

Pensa che con questo smartwatch potrai monitorare la saturazione di ossigeno nel sangue e anche il livello di stress della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, o testali facilmente tutti e 3 contemporaneamente, con un solo tocco dell’orologio. Con questo smartwatch può anche inviare utili promemoria sulla salute per anomalie: frequenza cardiaca alta o bassa, bassi livelli di SpO2 e alti livelli di stress.

Non farrti sfuggire questa bomba, pensa che solo per oggi viene davvero svenduto su Amazon. Corri subito a comprarlo su Amazon, perché ne restano davvero pochissimi ancora!

