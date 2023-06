Questo smartwatch costa solo 15€ ma è uno spettacolo: credeteci sulla parola

Se vuoi toglierti la voglia di avere anche tu al polso uno smartwatch senza spendere troppo, oggi puoi farlo con pochi euro su Amazon. Bastano infatti 15€ per assicurarti questo interessante smartwatch dal look giovane e sportivo che ricorda molto i modelli Xiaomi. Un device che oltre che bello da indossare è anche utile per monitorare la salute: mettilo nel carrello e completa l’ordine alla cassa. Ma fai in fretta, la disponibilità è limitata.

Longzhuo, u no smartwatch a prezzo irrisorio

Questo dispositivo marchiato Longzhuo costa pochissimo ma è completo di tutto. Dal suo ampio display quadrato, infatti, puoi gestire tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone, così da non doverlo prendere in mano ogni volta che suona. Ma soprattutto potrai monitorare la salute: frequenza cardiaca, pressione sanguigna, tempo di sonno e registrazione dei dati sani.

Funzione sportiva: contapassi, consumo calorico, calcolo della distanza, per un totale di 30 attività lo rendono il tuo partner sportivo. Ha anche un promemoria intelligente, ovverosia promemoria sedentario, promemoria di chiamate e messaggi, e funziona indistintamente sia su dispositivi iOS che Android.

Che aspetti, allora? Ti bastano solo 15€ per assicurarti questo interessante smartwatch dal look giovane, colorato e sportivo. Un device bello da indossare e utile per monitorare la salute: mettilo nel carrello e prima di completare l’ordine alla cassa, ricordati di applicare il coupon in pagina. Ma fai in fretta, come abbiamo scritto prima, la disponibilità è limitata.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.