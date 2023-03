Questo smartwatch da 19€ non ha nulla da invidiare ai più famosi

Lo smartwatch di Blackview è un wearable spettacolare, perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport, che in questo momento trovi al minimo storico su Amazon, ovverosia a 19 euro, nella colorazione nera. Ma devi fare in fretta, e cliccare su questo link se vuoi approfittare subito della promozione e prenderlo quindi col 45% di sconto più il coupon da 10€ risparmiando qualcosa come 35 euro. Perché considerando prezzo e qualità, dubitiamo che ne rimanga ancora qualcuno tra poco.

Smartwatch Blackview, che bella scoperta

Scontato di 15 euro, con le spedizioni rapide e gratuite, a queste condizioni è da comprare subito senza pensarci su due volte: in pratica te lo stanno tirando quasi addosso! Lo smart watch è in grado di rilevare la qualità del sonno e il tempo di sospensione e sincronizzare i dati rilevati durante la connessione con il telefono cellulare con l’applicazione. Puoi anche impostare una sveglia con l’app in modo da poterti svegliare a un’ora selezionata.