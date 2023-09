Questo smartwatch sembra un Apple Watch ma costa meno della metà: appena 22€

Lo smartwatch Blackview W10E è uno di quei wearable poco conosciuti dal grande pubblico in quanto poco reclamizzati, ma non per questo è meno efficiente di altri più famosi. Perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport, in questo momento lo trovi nella colorazione nera al minimo storico su Amazon, grazie allo sconto del 7% più il coupon bonus del 10% da spuntare in pagina.

L’orologio intelligente ha uno schermo da 1,52 pollici, che sembra semplice ed elegante. L’esterno del display è protetto da lega di zinco nera e vetro composito ad alta resistenza, che sembra più raffinato e generoso. Ultra confortevole e leggero, con le cinghie sostituibili (silicone + Weave) oggi costa appena 22€.

Smartwatch Blackview W10E, su Amazon costa una miseria

Lo smartwatch è in grado di rilevare la qualità del sonno e il tempo di sospensione e sincronizzare i dati rilevati durante la connessione con il telefono cellulare con l’applicazione. Puoi anche impostare una sveglia con l’app in modo da poterti svegliare a un’ora selezionata. Lo smartwatch supporta il controllo della saturazione di ossigeno nel sangue per conoscere meglio il tuo corpo. Un basso livello di ossigeno nel sangue causa stanchezza, mancanza di energia, perdita di capacità di memoria.