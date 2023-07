Questo smartwatch ti viene quasi REGALATO oggi su Amazon, scoprilo subito

Se anche tu hai sempre desiderato uno smartwatch che stesse sempre al passo con ogni movimento della tua giornata, allora non posso non dirti segnalarti questo smartwatch, che è il più acquistato su Amazon. Oggi ti puoi portare a casa quello di Fitbit a soli 202,99€, invece di 329,95€. Corri immediatamete su Amazon, ne restano davvero pochi pezzi ancora disponibili.

Non attendere ancora altro tempo ancora, questa offerta davvero assurda potrebbe anche terminare in queste ore! Oggi, te lo porti a casa con il mega sconto del 38%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Fitbit Sense, smartwatch evoluto con strumenti per la salute del cuore: oggi costa niente

Non dovresti farti scappare questo smartwatch perché costa una miseria. Una vera bomba per tutti gli amanti del mondo degli smartwatch. Oggi te lo porti a casa a davvero una cifra ridicola. Dal colore bianco, che sarà perfetto per ogni occasione.

Questo smartwatch rileva l’attività elettrodermica dal polso, che può indicare la risposta del tuo corpo allo stress per aiutarti a tracciarlo e gestirlo meglio. Il battito cardiaco a riposo è un indicatore chiave del tuo stato di benessere. Fitbit Sense ti tiene informato quando il tuo battito raggiunge livelli insolitamente elevati o bassi.

Fitbit Sense registra la tua temperatura corporea ogni notte per mostrarti come varia rispetto al tuo valore medio, così puoi tracciare le tendenze nel tempo. Conosci tutto, ottieni di più con un abbonamento Fitbit Premium: 6 mesi di abbonamento Premium inclusi.

Questa occasione potrebbe anche finire nelle prossime ore. Corri adesso su Amazon, perché ad una cifra bassa così non si era davvero mai visto prima, ne restano pochissimi.

