Questo stiloso giradischi dal look anni '70 ti regala il suono caldo e avvolgente dei vecchi vinile

Il miglior regalo per qualcuno che si ama e che magari o non è più giovanissimo o è un appassionato di vintage potrebbe essere questo bellissimo giradischi portatile potrebbe essere il massimo. Questo autentico gioiello soddisferà tutte le tue (o le loro) esigenze musicali, perché oltre a funzioni classiche ha anche caratteristiche moderne che lo rendono un supporto musicale completo a 360 gradi. E grazie all’offerta di oggi su Amazon, ogni fan del genere può far suo un interessante giradischi in vinile tech a 49€. Il tutto con le spedizioni veloci e gratuite.

Giradischi multi funzione, prezzo WOW

Questo giradischi dallo stile anni ’60-70 dispone di tre velocità (33, 45, 78RPM) ed è in grado quindi di riprodurre tutti i dischi da 7″ 10″ e 12″. Ma se proprio non puoi fare a meno di qualche brano più moderno, puoi sfruttare il ricevitore Bluetooth integrato e gli altoparlanti stereo incorporati per ascoltare la musica dal tuo dispositivo compatibile, come smartphone, tablet, scheda SD e USB. Facile da trasportare, è realizzato con un materiale leggero e il legno è di altissima qualità.

Per gli amanti del vinile e dei classici dischi, un giradischi è un dispositivo che non può mancare in casa. Il fascino di tonalità audio calde, il suono morbido sui bassi, dolce sui medi e aperto sugli alti, sono momenti di musica che ogni appassionato può apprezzare solo ogni volta che ascolta un disco. Il prodotto è dotato di un ingresso Aux per la conversione o la riproduzione di sorgenti audio esterne, come ad esempio lettori CD o piastre a cassette, più uscite RCA standard per la connessione di qualsiasi tipo di altoparlante o modulo Hi-Fi.

Dulcis in fundo, ha una porta USB, una per schede SD e una ancora per le cassette, per poter quindi riascoltare i vostri vecchi nastri o registrarvi sopra. Insomma, un piccolo gioiello grazie al quale godersi la musica al meglio. Fai tuoi questo interessante giradischi in vinile tech. Lo prendi con sole 49€ con le spedizioni veloci e gratuite garantite da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.