Questo supporto per auto è una FURBATA, sostiene e ricarica lo smartphone: provalo

Questo non è “solo” un geniale supporto per auto premium. Questo gadget è qualcosa di più. Parliamo infatti di un prodotto che sa essere due volte super utile, in quanto non solo ti permette di utilizzare il telefono in auto senza l’uso delle mani e quindi senza alcun rischio, ma anche di tenerlo sempre in carica evitando di ritrovartelo poi scarico una volta sceso dalla macchina. Con la promozione di oggi su Amazon lo porti a casa a 35€ circa. Ma ricordati, prima, di spuntare il coupon in pagina. Spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Il supporto auto definitivo per il tuo smartphone

Questo supporto per cellulari è davvero ben costruito, i materiali sono belli resistenti e anche dal puto di vista del design c’è poco da criticare. Super semplice da usare e robusto, come scritto in precedenza oltre a tenere saldamente fermo il tuo smartphone sul cruscotto dell’auto, ti offre anche la possibilità di effettuare la sua ricarica rapida senza fili. La sua struttura in metallo e la doppia chiusura portano la stabilità a un nuovo livello. Molto facile da montare, il dispositivo tiene saldamente nella griglia di ventilazione senza rompersi o scivolare.

Il condensatore può immagazzinare 50 mAh di potenza ogni volta, sufficienti per aprire la staffa 2-3 volte quando l’auto è spenta, e si caricherà automaticamente ogni volta che viene utilizzato. Inoltre non dovete preoccuparvi di nessun rischio di surriscaldamento eccessivo: sul retro del prodotto, infatti, ci sono ben 16 fori che dissipano il calore permettendo all’aria fredda del condizionatore di penetrare direttamente, aumentando l’efficienza di raffreddamento di 60%.

Insomma, da quanto letto avrete senz’altro capito che vi trovate davanti a un eccezionale dispositivo 2 in 1 che vi risolverà tante situazioni. Un gadget da avere e che oggi potete portare a casa a prezzo regalo via Amazon. E allora corri a prenderti questo incredibile supporto per smartphone con ricarica wireless a 31€ circa: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime.

