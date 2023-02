Questo supporto smartphone per auto è FURBO: provalo anche tu

Questo che ti presentiamo è un prodotto di ottima qualità, pensato per resistere nel tempo e per garantirti la massima versatilità mentre guidi. Perché i supporti auto per smartphone non sono tutti uguali, e prendendone uno di bassa qualità, c’è il rischio che il device possa cadere e rovinarsi. Ma con questo modello che abbiamo scovato su Amazon puoi stare tranquillo sulla stabilità del tuo dispositivo. Approfittando dello sconto del momento, poi, puoi portarlo a casa a 11€ circa. Basta completare subito l’ordine, con le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Supporto per auto, un gadget imperdibile

Rainway è il supporto smartphone da auto perfetto, in quanto basato su un meccanismo a pinza che avvolge lo smartphone solo su due lati. Questo significa che si adatta a qualsiasi dimensione e dunque a qualsiasi tipologia di telefonino. Ma non preoccuparti: è dotato di cuscinetti in gomma che assicurano una presa forte sullo smartphone e al contempo non ne graffiano la superficie.

Dalle eleganti finiture in metallo, con una struttura irrobustita dalla base che ti consente di guidare senza la paura che lo smartphone possa volare via alla prima frenata, il supporto è compatto e versatile grazie al gancio in metallo anti-vibrazione e permette di avere sempre il dispositivo a portata di mano. Lo sistemi in auto tramite gancio alle alette di aerazione e in un attimo è pronto per l’uso.

Lo snodo ruotabile a 360° del porta telefono auto fornisce una rotazione di 360 gradi, permettendo di regolare il telefono ad un angolo di visione ottimale e applicare la navigazione più facilmente e comodamente. Il tutto in totale sicurezza. Non perdere l’occasione di accaparrartelo a 11€ circa su Amazon: completa l’ordine al volo e chiudi l’affare, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, ma la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.