Questo tablet da 10'' con Android 10 costa meno di un vecchio cellulare (59€)

Il tablet Lectrus con sistema operativo Android 10 è un dispositivo versatile che offre un’esperienza di utilizzo completa. Con una serie di funzionalità e specifiche tecniche interessanti, questo tablet è adatto per l’intrattenimento multimediale, la navigazione web e l’utilizzo delle app. Il dispositivo presenta un display da 10 pollici con una risoluzione di 800 x 1280 pixel e tecnologia IPS. Questo consente di godere di immagini chiare e dettagliate, con angoli di visualizzazione ampi e colori vivaci. È perfetto per guardare film, giocare o sfogliare contenuti online.

Tablet Lectrus da 10 pollici

Dotato di un processore quad-core da 1.6 GHz, il tablet Lectrus offre prestazioni fluide e reattive. Sarà in grado di gestire facilmente le attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo di app e la riproduzione di video senza intoppi. Inoltre, con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, avrete spazio sufficiente per installare le vostre app preferite e archiviare i vostri file.

Il tablet è dotato di una batteria da 6000 mAh, che offre un’ottima autonomia. Sarà possibile utilizzare il tablet per diverse ore senza doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, la memoria interna di 32 GB può essere espansa fino a 128 GB utilizzando una scheda microSD, offrendo ancora più spazio di archiviazione per i vostri file multimediali.

Per quanto riguarda la connettività, il tablet Lectrus supporta il Wi-Fi e il Bluetooth. Sarà possibile connettersi a reti wireless per navigare su Internet, scaricare app e utilizzare servizi di streaming. Inoltre, il Bluetooth consente di collegare dispositivi come cuffie wireless o altoparlanti per un’esperienza audio migliorata.

Il tablet è dotato di una fotocamera posteriore da 5 MP e di una fotocamera anteriore da 2 MP. Queste fotocamere consentono di scattare foto e registrare video di base, oltre a consentire videochiamate e scatti selfie. Insomma, un buon prodotto che a dispetto del basso prezzo, non è niente male, almeno per chi non ha pretese top. Come accennato all’inizio, è un dispositivo adatto per l’intrattenimento multimediale, la navigazione web e l’utilizzo delle app. Prendilo su Amazon a soli 59€, le spedizioni sono gratis.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.