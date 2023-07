Questo tablet è un best buy ma Amazon lo svende a 66€: a questo prezzo è un regalo

Il Blackview Tab 5 è un potente tablet Android 12, dotato di uno schermo da 8 pollici con risoluzione IPS HD+ 1200×800. Questo tablet offre una capacità di archiviazione di 5GB di RAM e 64GB di memoria interna, con la possibilità di espandere ulteriormente la memoria tramite una scheda microSD fino a 1TB. Corri ad accaparrartelo su Amazon a soli 66€ con le spedizioni gratuite via Prime. Non te ne pentirai.

Blackview Tab 5, il tablet super a prezzo da mercatino

Alimentato da un processore Quad-Core, il Blackview Tab 5 garantisce prestazioni fluide e veloci, ideali per il multitasking e l’utilizzo di applicazioni più esigenti. La batteria da 5580mAh offre un’ottima autonomia, consentendo di utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza preoccuparsi di dover ricaricare frequentemente.

Il tablet è dotato di una varietà di porte e connessioni, tra cui OTG, Bluetooth, Type C e jack per cuffie da 3.5mm. Queste opzioni permettono di collegare dispositivi esterni, come mouse, tastiere o cuffie, per una maggiore versatilità nell’uso del tablet.

Con un design compatto e leggero, il Blackview Tab 5 è comodo da trasportare e adatto per l’utilizzo in mobilità. Grazie a due altoparlanti integrati, offre anche un’esperienza audio di qualità durante la riproduzione di contenuti multimediali.

In sintesi, il Blackview Tab 5 è una soluzione conveniente e potente per chi cerca un tablet Android di dimensioni compatte con prestazioni affidabili e versatilità di utilizzo. Corri ad accaparrartelo su Amazon a soli 66€ con le spedizioni gratuite via Prime. Non te ne pentirai.

