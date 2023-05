Questo telecomando è GENIALE: con un click gira pagina e rende la lettura dei tuoi eBook più libera

Se siete amanti della lettura e siete soliti divorare letteralmente libri e testi di ogni genere, probabilmente sarete anche possessori di un Kindle (o di un iPad o tablet) dove avrete magari accumulato decine di racconti, romanzi, giornali e contenuti digitali. Ebbene, se rientrate in questa “categoria” di appassionati dovete sapere che su Amazon trovate in questo momento un insolito quanto utilissimo gadget che può facilitarvi la lettura, ovverosia un telecomando per girare le pagine per Kindle e iPad. Le spedizioni sono gratuite.

Telecomando volta pagina per Kindle e Ipad

Rendi più semplice e rapida la tua lettura con questo gioiellino. Il gadget per voltare le pagine dei tuoi libri digitali si adatta a più piattaforme come Kindle, iPhone, iPad e tablet Android, ma può essere usato anche per gestire la fotocamera del tuo device per selfie perfetti.

In questo modo puoi immergerti nella lettura più liberamente e mantenere libere le mani rendendo l’esperienza più piacevole. Pensa, magari stai mangiando, oppure sei sdraiato sul letto o hai bisogno di prendere appunti con una penna durante la lettura, devi solo agganciare sullo schermo la piccola clip super sottile, senza bisogno di bluetooth o di wifi, per poi usare il telecomando a radiofrequenze con cui puoi passare alla pagina successiva facilmente.

Il device funziona senza fili con la batteria già inclusa che è anche ricaricabile via USB. Una singola ricarica gli permette tra l’altro di rimanere in standby per alcune settimane. Dulcis in fundol il telecomando è progettato con un pulsante silenzioso, per quando si legge di notte, per non emettere rumori che infastidirebbero gli altri. Il tutto al prezzo di 29€, cifra per la quale riceverete anche un comodo aggancio per il “volta-pagina”.

