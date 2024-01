Questo trapano avvitatore Makita sfonda tutti i muri: prendilo ora a soli 119 euro!

Makita ha ideato questo trapano a percussione che funge anche da avvitatore, con potenza 18 v, ben 2 batterie intercambiabili da 1,5ah e caricabatterie incluso. Comodo e maneggevole. Oggi puoi prenderlo con il 9% di sconto su eBay, pagandolo solo € 119,99!

Trapano avvitatore Makita: le caratteristiche

Trapano avvitatore a percussione a 2 velocità, compatto e ultra leggero. Regolazione precisa della coppia in 16 posizioni + posizione foratura + posizione foratura a percussione. Invertitore di senso di rotazione. Ergonomia Soft Grip per una migliore presa.

Specifiche tecniche:

– Impugnatura antiscivolo con cuscinetto in gomma per lavorare senza fatica

– Elettronica con controllo

– Freno motore

– Rotazione destra/sinistra

– Cambio a 2 velocità

– Mandrino per trapano ad azione rapida

– 16 impostazioni di coppia

