Questo zaino da viaggio Amazon Basics manderà in pensione la tua valigia

La Festa delle Offerte Prime si avvia alla sua conclusione. Tra le ultimissime bombe ti segnaliamo quella sullo zaino da viaggio Amazon Basics in offerta a 42,40 euro, circa 10 euro in meno rispetto al prezzo più basso recente (51 euro, ndr). Si distingue dagli altri zaini per l’eccellente rapporto qualità-prezzo, con dimensioni perfette per mandare in pensione definitivamente la valigia che fino ad oggi hai sempre imbarcato come bagaglio a mano durante i tuoi viaggi in aereo.

Zaino da viaggio Amazon Basics in offerta a 41 euro su Amazon

Queste le misure dello zaino da viaggio Amazon Basics: 51 x 38 x 20 cm. Al suo interno è presente una tasca a zip per riporre un PC, c’è poi lo scomparto principale con chiusura a cerniera e tasca in rete, insieme a uno scomparto intermedio opzionale.

La tasca anteriore e quella frontale superiore sono ideali per conservare contenitori di liquidi e documenti. Tornando invece allo scomparto principale, troviamo una clip portachiavi, uno spazio espandibile e un organizer. Infine c’è un’altra tasca per documenti di identità e una a scomparsa per aggiungere una bottiglia.

Sono inoltre presenti 3 manici esterni, che puoi usare per sollevare il bagaglio a mano, collocarlo agevolmente nella capelliera o per trasportarlo come un vero e proprio zaino. Gli spallacci sono imbottiti per offrire una comodità di trasporto superiore: una volta terminato il viaggio, li puoi rimuovere agevolmente riponendoli nella tasca posteriore dello zaino.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sul suo zaino da viaggio e dai l’addio definitivo alla tua vecchia valigia. L’offerta è riservata agli utenti Prime, che godono anche delle spese di spedizione gratuite.

