Quiz Lady è su Disney+: guarda il film ORA in streaming

Se stavi cercando un film leggero e divertente con cui passare il venerdì sera su Disney+ è appena arrivata la proposta perfetta. Quiz Lady è infatti disponibile finalmente in streaming e puoi godertelo come parte dell’abbonamento.

Quiz Lady in streaming: di cosa parla il film

Al centro di questa avventura c’è Anne, interpretata dalla talentuosa Awkwafina. Anne è una giovane donna brillante ma tormentata dalla vita, con una passione straordinaria per i game show. La sua vita prende una svolta inaspettata quando la madre, in grave debito a causa del gioco d’azzardo, la costringe a collaborare con sua sorella Jenny, interpretata da Sandra Oh. Ma i rapporti tra le due non sono dei migliori, creando la ricetta perfetta per un’avventura che cambierà la loro vita.

La storia prende una svolta straordinaria quando il prezioso cane di Anne viene rapito, spingendo le due sorelle a intraprendere un viaggio incredibile attraverso gli Stati Uniti. Il loro obiettivo? Ottenere il denaro necessario per pagare il riscatto del loro amato cane. La strada che decidono di percorrere è inaspettata: trasformare Anne in una campionessa di quiz.

La regista Jessica Yu ha saputo sfruttare al meglio le straordinarie interpretazioni di Awkwafina e Sandra Oh, dando vita a un film che esplode di energia e divertimento. Il cast di supporto è altrettanto eccezionale, con Will Ferrell nei panni di un modesto presentatore televisivo, Jason Schwartzman interpretando un egoista campione di trivia e Holland Taylor nel ruolo della vicina sciatta e irritabile di Anne.

Al cuore del film Quiz Lady ci sono le dinamiche uniche tra le due sorelle, che mettono in evidenza le loro differenze ma dimostrano quanto sia potente il legame familiare. In fondo, questo è un film che racconta la storia di due “underdog” sconosciute che, nonostante le avversità, imparano a riscoprire l’amore e la forza di una famiglia.

Se sei alla ricerca di un film che ti farà ridere, emozionare e riflettere sulla bellezza dei legami familiari, Quiz Lady è esattamente ciò che fa per te. Non perdere l’occasione di vivere questa incredibile avventura su Disney+. Preparati a ridere, a emozionarti e a innamorarti di Anne e Jenny in un viaggio che non dimenticherai facilmente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.