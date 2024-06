Racchetta elettrica per Zanzare con DOPPIA MODALITA' a MINI PREZZO

Con questo caldo afoso le zanzare iniziano a farsi sentire sia fuori che dentro casa ma, fortunatamente, abbiamo la soluzione adatta a bloccarle! Si tratta della Racchetta Zanzare Elettrica GooQand 2 in 1, oggi disponibile su Amazon a soli 23 euro con uno sconto del 17%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Racchetta Zanzare Elettrica GooQand 2 in 1: modalità di utilizzo

La Racchetta Zanzare Elettrica GooQand 2 in 1 è dotata di una forte griglia ad alta tensione da 4000V. Adottando perle di luce UV a banda 365nm per attirare le zanzare, è la prima scelta per eliminarei fastidiosi insetti con alta efficienza.

Lo strato esterno dello scacciamosche elettrico è dotato di una rete di sicurezza per evitare il pericolo di contatto diretto con la griglia ad alta tensione, quindi risulta perfetta per le famiglie con bambini e animali domestici, mentre il LED rosso “WORKING DIRECTION” si accende quando c’è corrente nelle maglie centrali.

Lo strumento è dotato di due modalità di utilizzo: con la modalità automatica puoi impostare l’interruttore su “ON2” e posizionarlo nella base mentre dormi o lavori, mentre in caso di emergenza è possibile utilizzare la modalità portatile “ON1” per uccidere le zanzare in tempo.

Anche la pulizia è più semplice che mai in quanto, quando gli insetti si attaccano alla griglia e non riescono a staccarsi da soli, è possibile utilizzare una piccola spazzola dismessa per spazzolare a secco mentre la corrente è spenta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.