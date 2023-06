Radio portatile a manovella ad energia solare con torcia a LED: GENIALATA a 24€

Quella che vi proponiamo oggi è più che una radio, ma un dispositivo 3 in 1 di quelli super utili che non possiamo non definire una genialata. Perché la radio a manovella SOLARBABY ti permette di ascoltare musica, GR e previsioni meteo, ma ti torna utile anche come lampada d’emergenza a LED e powerbank per ricaricare i tuoi device. E questo in qualsiasi condizione, visto che ha un’ampia e capiente batteria inclusa e la puoi caricare perfino a mano o con l’energia solare.

Perfetta per chi fa escursioni o va in campeggio, ma anche per chi vive in campagna o da tenere sempre in auto, ora puoi accaparrartela a soli 17€ grazie allo sconto in corso su Amazon del 22% frutto della combo sconto base più coupon da spuntare in pagina. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Radio portatile 3 in 1: genialata

Peculiarità di questa radio, dunque, è che non solo ha una batteria da 2000 mAh che può essere utilizzata come powerbank per caricare il proprio smartphone o il tablet, ma addirittura tre metodi di ricarica, ovverosia tramite cavo USB, pannello solare o manovella. In questo modo non rischierai mai di rimanere a secco di energia e potrai sfruttarla insieme agli altri tuoi dispositivi senza problemi.

La radio riceve il segnale AM, che ha un raggio di ricezione più ampio rispetto alla radio FM a onde corte. Ovviamente prende anche FM e quindi può ricevere intrattenimento, sport, talk show e notizie entro dieci chilometri dalle principali emittenti nazionali e internazionali. La radio a manovella meteo in caso di emergenza è dotata di luci a LED e sono disponibili tre diverse opzioni di luminosità. Può darti luce se devi andare in un luogo buio, ma anche lanciare segnali di SOS.

Ricapitolando: questa radio di emergenza multifunzionale a manovella è dotata di radio solare, ricarica di emergenza, allarme SOS, torcia e altre funzioni per soddisfare le diverse esigenze ed è uno strumento indispensabile dunque per chi va in campeggio o da tenere in auto in situazioni di emergenza. Ora puoi accaparrartela a soli 17€ grazie allo sconto in corso su Amazon del 22%. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

