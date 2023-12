Radio solare Raddy SW5 4 in 1: radio, torcia, powerbank USB e SOS tutto in uno a soli 12€

La radio solare Raddy SW5 è il compagno perfetto per gli amanti del campeggio e delle attività all’aperto. Con una serie di funzionalità intelligenti, questa radio portatile offre intrattenimento, connettività e funzionalità pratiche in un design resistente e impermeabile.

La radio Raddy SW5 offre anche una torcia integrata, aggiungendo un ulteriore livello di utilità alle tue avventure notturne. La luce LED fornisce illuminazione in situazioni di emergenza o durante le serate al campeggio. Falla subito tua approfittando dello sconto del 13% su Amazon a soli 12€. Spedizioni gratis via Prime.

Radio solare Raddy SW5

Una delle caratteristiche distintive di Raddy SW5 è la sua alimentazione solare. Dotata di pannelli solari integrati, questa radio ti consente di ricaricare la batteria incorporata da 5000mAh utilizzando l’energia solare. Questo significa che puoi godere della tua musica preferita o rimanere informato tramite radio AM/FM senza preoccuparti delle batterie esauste.

La robustezza di Raddy SW5 è ulteriormente accentuata dalla certificazione IPX5, rendendola impermeabile e resistente agli spruzzi d’acqua. Che tu stia affrontando una giornata piovosa in campeggio o che la tua avventura all’aperto ti porti vicino all’acqua, questa radio è pronta a resistere alle condizioni atmosferiche avverse.

La batteria ricaricabile da 5000mAh non solo alimenta la radio, ma può anche essere utilizzata come fonte di alimentazione per ricaricare dispositivi USB come telefoni cellulari. Questa funzione è particolarmente utile quando sei fuori casa e hai bisogno di mantenere i tuoi dispositivi carichi.

Il design compatto e portatile rende Raddy SW5 facile da trasportare ovunque tu vada. Con una maniglia integrata, puoi appenderla allo zaino o portarla comodamente con te mentre esplori la natura. In conclusione, la radio solare Raddy SW5 è una scelta eccellente per chi cerca un compagno affidabile per le attività all’aperto. Con la sua alimentazione solare, resistenza alle intemperie, funzionalità di ricarica USB e torcia integrata, questa radio è pronta a soddisfare tutte le tue esigenze durante le avventure all’aperto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.