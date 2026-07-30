Quando il caldo torna a farsi sentire, non sempre è possibile installare un condizionatore fisso o acquistare un climatizzatore portatile molto costoso.

Una delle alternative più accessibili è il raffrescatore evaporativo, un apparecchio che muove l’aria e sfrutta l’acqua contenuta nel serbatoio per rendere il flusso più fresco. Non offre le stesse prestazioni di un vero impianto di climatizzazione, ma può risultare utile in camera da letto, nello studio o in un soggiorno di dimensioni contenute.

Come funziona l’alternativa economica al condizionatore

Il raffrescatore ad aria aspira l’aria dell’ambiente e la fa passare attraverso un elemento inumidito. L’evaporazione dell’acqua contribuisce a produrre una sensazione di freschezza, mentre la ventola distribuisce il flusso nella stanza. Il funzionamento è quindi diverso da quello di un condizionatore, che utilizza un circuito frigorifero per abbassare realmente la temperatura e ridurre l’umidità.

Il vantaggio principale è la semplicità di utilizzo. Non servono installazioni, tubi verso l’esterno o interventi tecnici: basta riempire il serbatoio, collegare il dispositivo alla presa elettrica e scegliere la velocità desiderata. Può essere spostato da una stanza all’altra e rappresenta una soluzione pratica soprattutto per chi vive in affitto o non può modificare l’abitazione.

Quando un raffrescatore può funzionare meglio

L’efficacia dipende molto dalle condizioni della stanza. Il raffrescamento evaporativo dà risultati migliori negli ambienti caldi ma non eccessivamente umidi, perché l’acqua riesce a evaporare più facilmente. Nelle giornate già caratterizzate da un tasso di umidità elevato, invece, il beneficio può essere più limitato e l’aria può diventare ancora più pesante.

Per questo conviene mantenere un minimo di ricambio d’aria, lasciando una finestra leggermente aperta quando possibile. Il dispositivo non dovrebbe essere considerato un sostituto diretto del climatizzatore, ma un’evoluzione del ventilatore tradizionale, utile per migliorare il comfort percepito senza affrontare i costi di un impianto fisso.

Conta anche la distanza. Il flusso fresco si avverte soprattutto nelle vicinanze dell’apparecchio, quindi è preferibile collocarlo nella zona in cui si trascorre più tempo, orientandolo verso il letto, la scrivania o il divano. In una stanza molto grande, un solo raffreddatore ad aria potrebbe non essere sufficiente per ottenere un effetto uniforme.

Consumi contenuti e funzioni utili

Uno degli aspetti più interessanti riguarda i consumi energetici. Un apparecchio con potenza di 65 watt richiede molta meno energia rispetto a numerosi climatizzatori portatili o fissi. Lasciandolo acceso per diverse ore, il peso sulla bolletta resta generalmente più vicino a quello di un ventilatore che a quello di un vero condizionatore.

Il modello Comfee proposto in promozione dispone di quattro livelli di velocità e tre modalità di ventilazione. L’oscillazione automatica di 60 gradi permette di distribuire il flusso su una zona più ampia, mentre il display LED consente di controllare rapidamente le impostazioni selezionate.

Il serbatoio da 7 litri riduce la necessità di continui rabbocchi durante la giornata. È presente anche un timer programmabile fino a 10 ore, particolarmente comodo durante la notte o mentre si lavora da casa. La funzione di umidificazione può essere utile negli ambienti molto secchi, ma deve essere impiegata con moderazione quando l’umidità interna è già elevata.

Quanto costa e quando arriva da Lidl

Il prodotto viene proposto da Lidl Italia come alternativa economica per affrontare le giornate più calde. Il prezzo promozionale è di 90 euro per i clienti Lidl Plus, rispetto ai 119 euro indicati come prezzo precedente. Per ottenere lo sconto è quindi necessario utilizzare l’app gratuita della catena al momento dell’acquisto.

La promozione è prevista nei punti vendita dal 30 luglio al 5 agosto 2026, salvo esaurimento delle scorte e possibili differenze locali. Il sito ufficiale Lidl conferma la presenza del volantino e delle offerte future valide in quel periodo, ma invita a selezionare il proprio negozio per verificare la disponibilità effettiva.

Prima dell’acquisto è quindi importante avere aspettative realistiche: il Comfee può offrire sollievo nelle ore più calde, con consumi ridotti e nessuna installazione, ma non raggiunge la capacità di raffreddamento di un climatizzatore. Per piccoli ambienti e per chi vuole spendere meno, può comunque rappresentare una soluzione interessante.