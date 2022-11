RAI 4K: ecco come fare per vedere il nuovo canale al meglio

RAI 4K è il nuovo canale dell’emittente di Stato realizzato in collaborazione con Eutelsat per l’avvio delle trasmissioni in altissima definizione in Italia. È diffuso sulla piattaforma satellitare gratuita Tivùsat al canale 210 per tutti i televisori e decoder compatibili con DVB-S2 e con supporto ad HEVC e al 101 del digitale terrestre in chiaro per smart tv collegate a internet. Un canale dunque da godersi con le nuove televisioni UHD, a maggior ragione ora che trasmetterà i Mondiali di calcio in questo standard. Purtroppo, però, molti italiani stanno trovando delle difficoltà cercando di provare a sintonizzarvi il proprio televisore. Ecco allora i nostri consigli per risolvere ogni problema e gustarvi RAI 4K.

Perché non si vede RAI 4K?