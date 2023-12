Rallegra le feste con il gioco da tavolo Dixit: ora a soli 22 euro!

Asmodee ha realizzato Dixit, un Gioco da Tavolo di immaginazione e fantasia, col quale si può giocare dai 3 agli 8 Giocatori dagli 8 anni in su! Ideale per rallegrare le feste incombenti con amici o parenti. Prendilo ora con il 28% di sconto, a soli 22,90 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Dixit Gioco da Tavolo: le caratteristiche

Un affascinante gioco di carte e narrazione per stimolare immaginazione e fantasia, da giocare in famiglia e con gli amici. Un gioco sorprendente, conviviale e divertente, capace di coinvolgere giocatori di ogni età. Dixit permette ai giocatori di intraprendere un viaggio in un universo onirico e poetico, di esprimere il proprio immaginario attraverso parole e immagini e di creare indimenticabili momenti di condivisione.

Un’edizione rinnovata con tabellone funzionale, strumenti di votazione ergonomici e regolamento riorganizzato, semplice e di immediata comprensione. Numero di giocatori: 3-8; età consigliata: 8+; durata media: 30 minuti; edizione in lingua italiana. Componenti nella confezione: 1 regolamento, 84 carte Dixit, 8 plance per votare, 8 conigli in legno, 1 tabellone; si precisa che la scatola può variare leggermente rispetto a mostrata nelle immagini.

Asmodee ha realizzato Dixit, un Gioco da Tavolo ora con il 28% di sconto, quindi paghi solo 22,90 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.