Ram DOMINATOR PLATINUM RGB da 32 GB ad un prezzo FOLLE su Amazon

Le memorie CORSAIR DDR4 3200 da 32 GB sono progettate usando materiali di alta qualità che garantiscono prestazioni elevate in ogni occasione. Con una capacità di 32GB (2 x 16GB) e una velocità di 3200MHz, offrono prestazioni affidabili per tutte le tue attività, dal gaming all’editing video. Acquistale ora su Amazon a soli 129,34€ invece di 147,31€.

Il design delle DOMINATOR PLATINUM è caratterizzato da una finitura elegante e un’estetica accattivante, che si abbina perfettamente a sistemi ad alte prestazioni e con illuminazione RGB. Personalizza il look del tuo sistema con lo stile distintivo di CORSAIR.

Questi moduli di memoria sono ottimizzati per funzionare alla massima efficienza con le piattaforme Intel e AMD più recenti, offrendo una maggiore compatibilità e stabilità.

Con una tensione di funzionamento di 1.35V, offrono una maggiore efficienza energetica, riducendo il consumo e il calore generato dal tuo sistema.

La tecnologia RGB K2 inoltre ti consente di sincronizzare gli effetti di illuminazione con altri componenti RGB all’interno del tuo sistema, permettendoti di creare un’esperienza visiva coinvolgente e personalizzata.

Dai al tuo sistema le prestazioni e lo stile che merita con questo kit da 32 GB C16 non solo riusciranno ad elevare il tuo setup con una memoria di alta qualità, ma ggli daranno anche un look aggressivo. Non lasciarti scappare lo sconto del 12% su Amazon e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

