Rasatura perfetta con questo Rasoio elettrico Braun in OFFERTA: prendilo ora a soli 34 euro, anche per il corpo

Questo rasoio elettrico barba può essere usato a secco o sotto l’acqua e la sua lama one blade in metallo è realizzata per durare fino a 6 mesi.

Questo rasoio elettrico barba può essere usato a secco o sotto l’acqua e la sua lama one blade in metallo è realizzata per durare fino a 6 mesi.