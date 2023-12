Rasoio da barca Braun Series 6 con custodia a un prezzo IMPERDIBILE: approfitta dell'esclusiva Amazon!

Braun series 6 è uno straordinario rasoio elettrico per barba e regolabarba easyclick, base di ricarica, sensoflex, wet&dry, ricaricabile, custodia da viaggio inclusa, a lamina senza fili. Su Amazon è proposto a un prezzo imbattibile: 109,99 euro, praticamente il 33% in meno del prezzo di listino. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Braun series 6: le caratteristiche

Profondità e comfort sulla pelle: con testina SensoFlex e la lamina SensoFoil, progettata per ridurre al minimo la pressione sulla pelle. Efficiente anche su barbe difficili: la tecnologia AutoSense rileva e adatta la potenza alla densità della barba, catturando e tagliando più peli ad ogni rasatura.

Rasoio elettrico barba con batteria Li-Ion, fino a 3 settimane di rasatura (50 min.). Cinque minuti di ricarica rapida per una rasatura completa. Rasoio barba 100% impermeabile, per un utilizzo Wet&Dry. Include una base di ricarica e un accessorio regolabarba uomo per creare stili di barba diversi, da 0,5 mm a 7 mm.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.