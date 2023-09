Rasoio elettrico da barba KENSEN a 13€: prezzo FOLLE col doppio sconto COUPON

Il Rasoio elettrico per barba KENSEN è uno strumento di grooming versatile progettato per la rasatura della barba. Questo rasoio elettrico è progettato per essere utilizzato sia su pelle asciutta che bagnata. Puoi usarlo con schiuma da barba o gel per una rasatura più confortevole. Corri ad accaparrartelo su Amazon al prezzo folle di 13€ grazie all’incredibile doppio sconto del 40% sul prezzo iniziale, più un secondo sempre del 40% ottenibile spuntando l’apposito coupon in pagina. Le spedizioni sono gratis.

Rasoio elettrico per barba KENSEN

Il rasoio è classificato IPX7, il che significa che è completamente impermeabile e può essere risciacquato sotto l’acqua corrente. Questo facilita la pulizia del rasoio dopo l’uso. Inoltre è dotato di tre testine rotanti che si adattano ai contorni del tuo viso per una rasatura uniforme e precisa. Questo design è efficace nel catturare i peli in diverse direzioni.

Il rasoio è dotato di un display LED che mostra lo stato della batteria e ti avvisa quando è necessario ricaricarlo. Questo ti aiuta a mantenere il rasoio pronto per l’uso. La ricarica è semplice grazie alla porta USB-C, che è veloce e comoda. Puoi caricarlo tramite un caricatore USB-C o collegarlo al tuo computer. Una volta caricato completamente, il rasoio può essere utilizzato per diverse sessioni di rasatura prima di richiedere una nuova ricarica. Questo lo rende ideale anche per viaggi e spostamenti.

Il rasoio ha un design ergonomico che lo rende comodo da tenere in mano e maneggiare ed è progettato per offrire una rasatura comoda e precisa. Con la sua capacità Wet & Dry, impermeabilità, testine rotanti e display LED, è un buon alleato per la tua routine di grooming.

Il rasoio ha un design ergonomico che lo rende comodo da tenere in mano e maneggiare ed è progettato per offrire una rasatura comoda e precisa. Con la sua capacità Wet & Dry, impermeabilità, testine rotanti e display LED, è un buon alleato per la tua routine di grooming.

Tuttavia, come con qualsiasi prodotto, assicurati di seguire le istruzioni del produttore per garantire un uso sicuro ed efficace.

