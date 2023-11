Rasoio elettrico Braun Series 7 11 in 1 al minimo storico su Amazon (anche in 3 rate)

Il rasoio elettrico Braun Series 7 11 in 1 è al nuovo minimo storico su Amazon. In queste ore, infatti, è acquistabile a 54,99€, prezzo ancora più basso rispetto alla Settimana del Black Friday. Ecco il link all’offerta.

Braun All-In-One Style Kit Series 7 è un rifinitore 11-in-1, tra i migliori rasoi elettrici in questa fascia di prezzo, ideale per curare il proprio stile dalla testa ai piedi.

Rasoio elettrico Braun Series 7 in offerta a 54,99€ sul sito di Amazon

Uno dei suoi principali punti di forza è la lama in metallo ultra affilata, che consente una regolazione della barba facile e veloce. La lama del rasoio Braun Series 7 scorre sempre in maniera fluida a ogni passata, restituendo una piacevolezza d’utilizzo del tutto paragonabile ai prodotti premium.

Un altro fiore all’occhiello del rifinitore 11 in 1 di Braun è la durata della batteria. Infatti, questo rasoio consente di radersi per oltre 100 minuti senza la necessità di collegarsi alla presa elettrica.

All’interno della confezione è presente un kit completo per la rasatura di barba, capelli, dettagli e depilazione maschile. Nello specifico, sono presenti un rifinitore di precisione, un rifinitore per naso e orecchie, un pettine per le aree sensibili, un altro per le sopracciglia, uno per i capelli e un altro ancora per la barba, più un rasio Gillette Proglide.

Il rasoio elettrico Braun Series 7 11 in 1 è in offerta a 54,99€ sul sito amazon.it. Tutti gli utenti Prime beneficiano delle spese di spedizione gratuite e della possibilità di pagare in 3 rate a interessi zero da 18,33 euro al mese.

