Rasoio elettrico da uomo MULTIFUNZIONALE a MENO DI 20 EURO su Amazon

Per avere un aspetto sempre curato ed impeccabile, senza necessariamente passare dal barbiere, prova a casa il Rasoio elettrico da uomo Elestyle! Oggi è disponibile su Amazon in offerta speciale a soli 19 euro con uno sconto bomba del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irresistibile!

Rasoio elettrico da uomo Elestyle: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Rasoio elettrico da uomo Elestyle è specificamente progettato per la cura maschile completa in quanto soddisfa tutte le esigenze di rasatura, compresi inguine, petto, ascelle, schiena, gambe e così via. In questo modo il tuo aspetto risulterà sempre ordinato e pulito in ogni momento.

Nello specifico, il dispositivo è dotato di lame in ceramica avanzate che riducono il rischio di lesioni da taglio, per mantenere la pelle sensibile priva di irritazioni. Inoltre adotta un silenzioso motore ad alta velocità da 7000 giri al minuto che, quindi, garantisce una rasatura pulita e confortevole senza fastidiosi rumori.

Grazie alla potente batteria agli ioni di litio, il rasoio si ricarica completamente in sole due ore utilizzando il connettore Type-C e offre oltre 90 minuti di utilizzo continuo. In più la speciale luce LED integrata ti aiuta a vedere chiaramente i peli più sottili per garantire un’esperienza di rasatura completa in condizioni di scarsa illuminazione.

Per finire, grazie al suo design di protezione IPX5, potrai utilizzarlo anche da bagnato o sotto la doccia senza alcun problema e nella massima sicurezza.

