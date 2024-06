Rasoio elettrico Philips SCONTATISSIMO AL 31% ancora per poche ore!

È importante avere un aspetto sempre curato, ma a volte manca il tempo di fare un salto dal barbiere. A risolvere il problema ci pensa il Rasoio elettrico Philips Shaver Series 7000, oggi disponibile su Amazon a soli 139 euro con uno sconto bomba del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Rasoio elettrico Philips Shaver Series 7000: come utilizzarlo al meglio

Il Rasoio elettrico Philips Shaver Series 7000 è un must have per gli uomini che vogliono un aspetto curato ed impeccabile ogni giorno.

Sfruttando la tecnologia SkinIQ, questo modello scorre perfettamente sulla pelle, tagliando i peli con precisione. A renderlo ancora più efficiente sono le sue 45 lame autoaffilanti SteelPrecision che riescono ad agire perfettamente anche su una barba di 3 giorni. Basti pensare che le lame si muovono fino a 90 mila volte al minuto per una rasatura accurata ed efficace sempre.

Anche l’attrito è quasi inesistente in quanto tra le testine del rasoio e la pelle è presente un rivestimento protettivo che riduce al minimo le irritazioni grazie alle 250 mila microsfere per centimetro quadrato. Inoltre il dispositivo vanta di testine completamente flessibili che ruotano a 360 gradi per seguire i contorni del viso e garantire una rasatura accurata nel minimo dettaglio.

La resistenza nel tempo è un’altra caratteristica di spicco: la batteria è progettata per durare fino a 7 anni mentre le lame in acciaio autoaffilanti sono garantite per ben 2 anni.

