Rasoio OneBlade: barba perfetta a prezzo BOMBA!

Eccoci qui con una di quelle offerte per un prodotto da tutti i giorni che…vi farà girare la testa! Si tratta del rasoio Philips OneBlade con tanti accessori a prezzo incredibile! Il prodotto oggi è in sconto Amazon del 29% e costa solo 34,99€! Inclusa nella confezione c’è una lametta di ricambio, un pettine regolabile 5 in 1 e una lama extra in omaggio!

Prezzo incredibile per il rasoio OneBlade

Quando si parla di barba, non è facile trovare il prodotto giusto. Bisogna fare i conti con mille prodotti differenti che, visti i prezzi tanto differenti, a volte confondono solo le idee dei consumatori.

Philips con il suo rasoio OneBlade ha stravolto il mercato proponendo finalmente qualità a prezzo contenuto. Grazie alla lama intercambiabile, sarete sempre sicuri di ottenere una rasatura perfetta per tutte le occasioni.

Il kit in sconto oggi comprende non solo il rasoio stesso, ma anche due lamette e un pettine regolabile per una rasatura sempre in linea con le vostre abitudini.

Il rasoio si ricarica in poche ore attraverso il caricatore USB compreso nel kit molto comodo anche da trasportare. Con questo modello, arriva a casa anche una pratica pochette utilissima per il trasporto del rasoio.

Si tratta del prodotto perfetto per tutti coloro i quali viaggiano spesso e hanno necessità di un dispositivo particolarmente pratico da trasportare. L’altro vantaggio è il cavetto USB per la ricarica: in questo modo vi basterà un powerbank o il caricatore dello smartphone per essere sempre pronti a rasare la barba.

Cosa aggiungere? Non vi resta che approfittare dell’offerta e acquistare subito il rasoio OneBlade di Philips oggi in sconto del 29% su Amazon! Il prezzo? Solo 34,99€! Compralo subito e non te ne pentirai!

