Raspberry Pi 4 mod B in SUPER SCONTO!

Oggi vi parliamo di un dispositivo che, probabilmente, per molti non ha bisogno di grandi presentazioni. Ecco la Raspberry Pi 4 modo B in sconto Amazon! Il prodotto è infatti disponibile subito all’acquisto grazie allo sconto del 5% al prezzo di 75€! Approfittane subito e non te ne pentirai!

Raspberry Pi 4 mod B: un prodotto dalle infinite possibilità

Il mondo degli smanettoni, sa bene quanto sia utile avere anche più di una Raspberry attiva tra i propri device. Si tratta di minuscoli computer che, se correttamente configurati, permettono di assolvere una moltitudine di compiti consumando poco.

C’è chi le impiega per scopi di studio, chi invece costruisce veri e propri piccoli server dedicati a specifiche azioni. Per esempio, è possibile configurare una Raspberry per gestire impianti demotici casalinghi e far comunicare tra loro moltissimi device. Ancora, c’è chi installa su queste macchine distribuzioni Linux per realizzare NAS economici utili ad effettuare il backup in rete dei propri dati. Il limite è solo l’immaginazione: basta saperla utilizzare e potrete farci davvero di tutto!

Il modello in sconto è la Raspberry Pi 4 mod B: un modello molto compatto, prestante e molto recente. Si tratta di un modello ambitissimo che permette di fare tutto quello che abbiamo descritto in precedenza. Se acquisterete gli accessori giusti, sarete in grado di sfruttarla al meglio. Ecco un riassunto delle specifiche: processore Broadcom BCM2711, Quad-Core Cortex-A72 (ARM v8) 64 bit SoC a 1,5 GHz, 4 GB LPDDR4-2400 SDRAM a corredo. Non manca un’ottima dotazione di porte, compresa la porta Ethernet e varie USB-A.

Acquista subito la Raspberry 4 mod B: prendendola oggi attraverso Amazon risparmierai il 5%. Il prezzo? Solo 75€! Cosa stai aspettando? Approfitta subito della promo e non te ne pentirai!

