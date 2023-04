Ratchet & Clank: Rift Apart MEGA SCONTO SPAZIALE solo su Amazon

Ratchet & Clank: Rift Apart è uno dei giochi che meglio mettono in chiaro la potenza di PlayStation 4. E lo fa grazie non solo ad un gameplay che episodio dopo episodio è sempre più raffinato, divertente e soddisfacente ma soprattutto ad un comparto tecnico che spara davanti agli occhi del giocatore un vero e proprio cartone animato in computer grafica che non ha nulla in meno rispetto ai film Pixar o Disney. A volte davvero il 4K è talmente esaltante che sembra di essere al cinema e invece si è comodamente seduti sul divano di casa!

Impossibile quindi non comprarlo in sconto del 52%!

Che grafica ragazzi!

Insomniac Games ha realizzato un platform adventure eccezionale migliorando tutti gli aspetti delle precedenti iterazioni. I movimenti dei protagonisti sono più fluidi, saltano e si muovono con grande naturalezza e responsività. E semplici aggiunte come uno scatto animato meravigliosamente e la corsa sui muri fanno un’enorme differenza. Senza dimenticare che la nuova schivata consente ai protagonisti di evitare gli attacchi in arrivo e col giusto tempismo scattare per avvicinarsi e infliggere grandi danni ai nemici. Sfruttando poi un arsenale di armi enorme, gratificante e variegato, che gode anche delle possibilità tattili offerte dal pad Dualsense.



Ma è la grafica che ci lascia davvero a bocca aperta: gli sviluppatori hanno utilizzato una vera e propria palette da cartone animato per creare un’abbagliante serie di location galattiche, come la megalopoli di Nefarious City o la lussureggiante giungla di Sargasso, dove tutto poi risplende grazie ad un uso impressionante dei riflessi di Ray Tracing.

Inoltre, Ratchet & Clank: Rift Apart include la prima modalità foto della serie. Visto l’ottimo lavoro di Insomniac con questa opzione nei giochi di Spider-Man, è un’aggiunta tanto perfetta quanto obbligata, soprattutto considerando quanto sono belli i mondi di gioco.

Ratchet & Clank: Rift Apart vale ogni euro speso, essendo divertentissimo, longevo e soprattutto bello da vedere. Se poi lo possiamo acquistare con una super offerta Amazon che lo sconta del -46% sarebbe proprio un delitto non farlo diventare la punta di diamante della nostra libreria di giochi PlayStation 4.

