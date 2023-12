Ravviva le feste con questa Striscia LED Smart lunga 5 metri! Ora risparmi 20 euro

Meross Striscia LED Smart RGB è lunga ben 5 metri, compatibile con Apple HomeKit, Alexa e Google Assistant. E’ possibile creare varie combinazioni di luci, per tutte le occasioni: feste scatenate, cene romantiche, cerimonie. La controlli a voce o tramite app. Oggi puoi farla tua a soli 25,27 euro, con il 15% di sconto.

Meross Striscia LED Smart RGB: le caratteristiche

La Striscia LED può essere utilizzata con Siri, Alexa, Google Assistant e SmartThings. Ma puoi utilizzare Home App e Meross App per scegliere il colore che vuoi. La temperatura di colore Led è regolabile da 2800K – 7000K per soddisfare le esigenze di luminosità di diverse atmosfera. Frnisce più opzioni per le feste come Natale, Carnevale, Capodanno ecc. Con Home App e Meross App, puoi usare il cellulare/iPhone (compatibile con iOS 13 o superiore) per controllare la striscia Led con HomeKit da qualsiasi luogo, senza restrizioni di distanza.

Secondo le tue abitudini, personalizza i tuoi scenari di utilizzo. Accendi la striscia Led alle 7 di sera o spegnila alle 12 per risparmiare energia. Non è impermeabile e progettato per uso interno. Taglia la striscia in base alle tue esigenze. Nella confezione troverai: un adattatore, 2 connettori e 5M striscia LED, adesivo originale 3M e 5 morsetti di montaggio. Le strisce Led di meross con HomeKit includono una garanzia di 2anni al di garanzia.

Meross Striscia LED Smart RGB oggi puoi farla tua a soli 25,27 euro, con il 15% di sconto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.