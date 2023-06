Ray-Ban, gli occhiali da sole di Maverick da TOP GUN tornano disponibili su Amazon

Se sei un vero fan di Ray-Ban, è impossibile che tu non conosca gli occhiali da sole in stile aviatore americano. Uno stile a dir poco leggendario nel settore, da anni icona di eleganza e stile per generazioni di appassionati complice anche la fama raggiunta dal film Top Gun, dove li indossava il protagonista Tom Cruise.

Ebbene, in questo momento questo bellissimo paio di occhiali li trovi a un prezzo super economico su Amazon, ovverosia appena 98€ con spedizioni gratuite. Un prezzo parecchio al di sotto rispetto a quello che dovresti pagare se li acquistassi in un negozio fisico. Approfittane in fretta, però, perché i pezzi sono limitati.

Ray-Ban: occhiali da sole Aviator, un classico

Questo modello, quello aviator, è praticamente intramontabile e leggendario. A rendere uno spettacolo questi occhiali sono le lenti di assoluta qualità, di un verde particolare su montatura dorata: un tono su tono unisex, che puoi abbinare a qualsiasi outfit per impreziosirlo.

Curati in modo maniacale in ogni dettaglio, sono realizzati per durare a lungo nel tempo, dalla montatura fino alle lenti, che sono polarizzate, quindi non dovrai temere né il sole né di vederci troppo scuro. Cosa chiedere di più quindi a un paio di occhiali da sole, che fra l’altro è firmato da uno dei brand più amati di sempre?

Corri su Amazon e falli tuoi con appena 89€ e spedizioni gratuite. Un prezzo affare come raramente capita per occhiali di questo livello, molto al di sotto rispetto a quello che dovresti pagare di solito. Approfittane in fretta, però, perché i pezzi sono limitati.

