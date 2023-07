Razer Basilisk X Hyperspeed, il mouse per hardcore gamer a -35% su Amazon

Razer Basilisk X Hyperspeed è un mouse da gioco senza fili che offre prestazioni eccezionali e una libertà di movimento senza precedenti. Dotato della tecnologia Hyperspeed di Razer, ti offre una connessione wireless super rapida e stabile, senza alcun ritardo o interferenza. Il sensore ottico avanzato 5G assicura una precisione incredibile, consentendoti di reagire istantaneamente e di colpire i tuoi obiettivi con precisione millimetrica.

Con una sensibilità fino a 16.000 DPI, potrai personalizzare le impostazioni di tracciamento per adattarle al tuo stile di gioco. Questo ottimo dispositivo è in vendita oggi su Amazon a soli 49€, con un forte sconto del 35% sul prezzo d ilistino e le spedizioni gratuite via Prime.

Razer Basilisk X Hyperspeed, un mouse da gioco al top

Il design ergonomico del Basilisk X Hyperspeed ti permette di giocare comodamente per ore senza affaticare la mano. Grazie alla sua impugnatura personalizzabile e alla rotella di scorrimento regolabile, potrai adattare il mouse alle tue preferenze per un controllo ottimale. Con 6 pulsanti configurabili, avrai a disposizione un’ampia gamma di comandi per eseguire azioni rapide e personalizzate durante il gioco.

Puoi assegnare macro e funzioni specifiche a ciascun pulsante per adattare il mouse alle tue esigenze di gioco. La batteria del Basilisk X Hyperspeed offre un’autonomia eccezionale, fino a 450 ore di utilizzo continuo con una singola carica. Potrai godere di lunghe sessioni di gioco senza preoccuparti di dover ricaricare il mouse frequentemente.

Inoltre, il mouse è dotato di una memoria interna integrata che ti consente di salvare le tue impostazioni preferite direttamente nel dispositivo. In questo modo, potrai utilizzare il Basilisk X Hyperspeed anche su altri computer senza dover riconfigurare tutto da capo. Se stai cercando un mouse da gioco senza fili affidabile e performante, questo è sicuramente una scelta da prendere in considerazione.

