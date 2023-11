Black Friday Amazon: cuffie da gaming Razer in Titanio con microfono a soli 89 euro!

Tante le offerte utili per i gamer in questi giorni di Black Friday su Amazon! Come queste cuffie da gaming Razer BlackShark V2, Cablate Multipiattaperma da Esports con Scheda Audio USB, Driver TriForce in Titanio da 50 mm, Microfono Cardioide HyperClear con Scheda Audio USB. Parliamo di una straordinaria edizione in colore nero e verde. Falle tue a soli 89,89 euro, grazie allo sconto del 12%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Cuffie gaming Razer BlackShark V2: le caratteristiche

Tecnologia wireless Razer HyperSpeed: con una trasmissione ad alta velocità e una latenza estremamente bassa, la nostra connessione wireless a 2,4 GHz leader del settore garantisce un audio senza perdite che rimarrà sempre sincronizzato con il tuo gioco. Esclusivo Driver Razer TriForce Titanium da 50 mm: con diaframmi rivestiti in titanio per una maggiore chiarezza, il nostro nuovo design proprietario all’avanguardia divide il driver in 3 parti per la regolazione individuale di alti, medi e bassi, producendo audio più luminoso e più chiaro con alti più ricchi e bassi più potenti.

Esclusivo anche il microfono Razer HyperClear Supercardioid Mic: in grado di tagliare il rumore ambientale dalla parte posteriore e dai lati, il microfono rimovibile da 9,9 mm ha un migliore isolamento vocale e produce una riproduzione più vera del tuo discorso, che può essere ulteriormente sintonizzato tramite Razer Synapse. Cancellazione avanzata del rumore passivo grazie agli speciali padiglioni chiusi che coprono le orecchie, aiutati da cuscini morbidi che formano una tenuta perfetta per un maggiore isolamento acustico. Non le sentirai minimamente, anche dopo tante ore di gioco, grazie ai cuscinetti auricolari in memory foam ultra morbido: avvolto in similpelle di peluche, la maggiore densità della schiuma riduce notevolmente la forza di serraggio dell’auricolare. Inoltre, il tessuto traspirante riduce al minimo il sudore e l’accumulo di calore generato dal contatto con la pelle.

Le cuffie da gaming Razer BlackShark V2

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.