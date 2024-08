Razer Edge, la console portatile con Android ad un prezzo mai visto!

Razer Edge si presenta come un dispositivo ibrido, a metà strada tra una console portatile e un tablet gaming. Grazie alla compatibilità con Android, PC, Xbox e cloud gaming, gli utenti possono accedere a un’ampia libreria di titoli, sia in locale che in streaming. Lo sconto che Amazon propone oggi per portarsi a casa questa ottima console gaming dalle molteplici possibilità è davvero allettante. Il clamoroso MENO 36% sul prezzo più basso recente fa crollare il costo da 360 euro a 230 euro! Ma se andiamo a considerare il prezzo di listino lo sconto è ancor più grande, MENO 54%. Da qualunque lato la si guardi l’offerta Amazon di oggi è assolutamente da non perdere!

La sua caratteristica distintiva è la possibilità di accedere a una vasta libreria di giochi non solo via Play Store, ma anche tramite servizi di cloud gaming come Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Steam Link, e PS Remote Play. Questo significa che non è necessario installare giochi localmente, ma è sufficiente una connessione internet stabile per giocare a titoli di ultima generazione su uno schermo ad alta risoluzione.

Sotto la scocca di Razer Edge troviamo la potente CPU Snapdragon G3X Gen 1, un chipset da gaming a raffreddamento attivo, con tanto di CPU Kryo da 3 Ghz, realizzato appositamente per giocare su Android. Il display è un gigantesco Touchscreen 6.8″ 144 Hz AMOLED FHD+ che restituisce immagini luminose, ben dettagliate ed estremamente fluide.

Giocare è poi facile e gratificante grazie alle funzionalità aptiche HyperSense per una precisione completa e un’immersione totale. È possibile utilizzare i comandi touchscreen o usare il Razer Kishi V2 Pro incluso, dotato di micro-switch, grilletti analogici, macro-programmabili e funzionalità aptiche Razer HyperSense per giocare in modo competitivo anche ai giochi tripla A.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.