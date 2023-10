Razer Kishi V2 per iPhone, molto più che un controller: una BOMBA per il GAMING

Se sei un appassionato di gaming mobile, il Razer Kishi V2 per iPhone è un accessorio che non vuoi farti sfuggire. Questo controllore di gioco mobile è stato progettato per migliorare l’esperienza di gioco sui tuoi dispositivi Apple. E oggi puoi averlo a un prezzo irrisorio, appena 99€ con lo sconto del 17% su Amazon.

Razer Kishi V2 per iPhone, una BELVA di controller

Il Razer Kishi V2 offre una presa comoda e un’ergonomia studiata per sessioni di gioco prolungate. La sua forma si adatta perfettamente alle mani, garantendo un controllo preciso. Questo controllore è adatto a tutti, grazie al suo ponte estensibile. Si adatta a diverse dimensioni di iPhone, garantendo un’ampia compatibilità con molti modelli.

Oltre a migliorare i giochi mobili, il Razer Kishi V2 ti consente di sfruttare il potere del cloud gaming. Puoi accedere a servizi di streaming di giochi come NVIDIA GeForce Now, Xbox Cloud Gaming e molti altri. È sufficiente collegare il tuo iPhone al Razer Kishi V2, scaricare l’app Razer Nexus e sei pronto a giocare. Non sono necessari driver aggiuntivi o configurazioni complesse.

Il controllore è progettato per resistere alle sessioni di gioco più intense ed è abbastanza compatto da portare ovunque tu vada. Grazie al Razer Kishi V2, puoi trasformare il tuo iPhone in una potente piattaforma di gioco mobile.

Sia che tu stia cercando di completare le missioni più impegnative o di competere online con i tuoi amici, questo controllore renderà l’esperienza di gioco più coinvolgente che mai. Corri a prenderlo su Amazon a un prezzo irrisorio, appena 99€ con lo sconto del 17%. Le spedizioni sono gratuite.

