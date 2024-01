Razer Kraken X, le cuffie da gaming che funzionano con TUTTI al minimo storico (39€)

Le cuffie Razer Kraken X sono in super offerta su Amazon a soli dotate di altoparlanti da 40 mm che offrono un audio posizionale preciso e pulito. Questa caratteristica è essenziale per i giochi in cui la localizzazione del suono è cruciale, consentendo ai giocatori di percepire i dettagli sonori e reagire tempestivamente alle situazioni di gioco.

Il design leggero e ergonomico delle Kraken X assicura un comfort prolungato durante le sessioni di gioco più lunghe. Le cuffie sono dotate di cuscinetti auricolari morbidi e di un archetto regolabile, adattandosi comodamente a diverse forme di testa e dimensioni. Falle subito tue approfittando dello sconto di Amazon a soli 39€ con lo sconto del 15%. Il tutto con le spedizioni rapide e gratuite con Prime.

Cuffie Razer Kraken X con controlli audio integrati

I controlli audio integrati consentono un accesso rapido e intuitivo al volume del gioco e alla funzione di mute del microfono. Questa praticità è particolarmente utile quando si desidera regolare rapidamente le impostazioni audio senza dover interrompere il gioco.

Il microfono flessibile delle cuffie Razer Kraken X offre una chiara qualità audio durante le sessioni di gioco multiplayer. La funzione di mute del microfono permette di interrompere rapidamente la trasmissione audio quando necessario, aggiungendo un livello di controllo alla comunicazione in gioco.



Queste cuffie sono progettate per essere compatibili con diverse piattaforme di gioco, inclusi console come PlayStation e Xbox, oltre al supporto per il PC. Questa versatilità consente ai giocatori di utilizzare le Kraken X su una varietà di dispositivi senza compromettere la qualità dell’audio.

In conclusione, le Razer Kraken X per Console offrono un mix equilibrato di prestazioni audio, comfort e funzionalità pratiche, rendendole una scelta solida per chi cerca cuffie da gioco versatili e di qualità. Che tu sia un giocatore occasionale o un appassionato professionista, queste cuffie sono progettate per migliorare la tua esperienza di gioco. Prendile ora su Amazon a soli 39€ con lo sconto del 15% con le spedizioni rapide e gratuite con Prime.

