Razer Orochi V2: il mouse wireless per veri Pro subisce un calo di prezzo spaventoso!

Razer Orochi V2 è un mouse gaming wireless di fascia alta progettato per offrire prestazioni eccezionali e massima precisione, perfetto quindi per i giocatori più esigenti, quelli dove un millisecondo fa la differenza tra la vittoria o la sconfitta in tiratissime partite on line, dove un click fuori bersaglio di mezzo millimetro vuol dire perdere ignominiosamente. Razer Orochi V2 è pensato proprio per questa tipologia di giocatori, esigenti che accettano solo il meglio. Lo sconto Amazon è quindi una vera benedizione: MENO 23%, da 85 euro a 65 euro! Davvero una super offerta per un super mouse da veri PRO!

La precisione prima di tutto

Il design compatto di Razer Orochi V2 lo rende ideale per la mobilità e per chi è abituato a muoversi con un laptop nello zaino. Con la sua forma ambidestra, è maneggevole e facile da controllare, senza compromessi in quanto a robustezza. E pesa solo 60 grammi!

Il sensore ottico Razer Focus+ da 16.000 DPI è la caratteristica principale di Razer Orochi V2 . Questo sensore offre una precisione estremamente elevata e una capacità di tracciamento senza eguali, consentendo ai giocatori di eseguire movimenti rapidi e precisi con la massima precisione. Inoltre, il sensore dispone di funzionalità avanzate come la tecnologia Smart Tracking e l’accelerazione personalizzabile, che consentono ai giocatori di regolare le impostazioni in base alle proprie preferenze di gioco.

Il design ergonomico di Razer Orochi V2 assicura una presa comoda e naturale: i pulsanti programmabili sul lato sinistro del mouse consentono ai giocatori di personalizzare le funzioni e i comandi in base alle proprie esigenze. Il software Razer Synapse offre ulteriori opzioni di personalizzazione, consentendo di regolare le impostazioni del mouse, assegnare macro e creare profili personalizzati per diversi giochi.

Il mouse è inoltre dotato di switch meccanici placcati in oro, ben più resistenti di quelli normali, fino a 60 milioni di clic! La batteria è un altro punto di forza del mouse: dura fino a 950 ore in modalità Bluetooth!

Grazie a prestazioni senza compressa in termini di precisione e fluidità, design ergonomico e personalizzazione completa, Razer Orochi V2 è ideale per i giocatori più esigenti, per i veri Pro. MENO 23%, da 85 euro a 65 euro! Davvero una super offerta!

