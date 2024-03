Razer Universal Quick Charging Stand per Xbox, ricarica super veloce in super sconto

Razer Universal Quick Charging Stand per Xbox è un accessorio essenziale per tutti i giocatori Xbox stufi di fare costanti cambi di batterie al proprio pad, o peggio ancora sono stufi della lentezza di caricamento delle normali batterie ricaricabili. Questo caricabatterie stand di Razer offre una soluzione elegante e pratica per caricare in poco tempo il pad, per fare in modo che sia sempre pronto per giocare. Questo dispositivo viene proposto oggi da Amazon, con un sontuoso MENO 41%, che fa crollare il prezzo sino a fermarsi a 32 euro! Davvero niente male!

Ricarica super veloce

Le prestazioni di questo stand per caricare il pad sono senza eguali, d’altronde Razer è una azienda nata per soddisfare alla grande le esigenze dei giocatori più appassionati e esigenti:

Ricarica rapida: Lo stand può ricaricare il controller in meno di 3 ore e ha un sistema di protezione dai sovraccarichi per prevenire surriscaldamenti e cortocircuiti.

Compatibilità universale: la base di ricarica rapida universale Razer per Xbox funziona con tutti i controller, di vecchia e nuova generazione

Sistema a contatto magnetico: il pad può essere posizionato sulla base senza doversi mai preoccupare di interruzioni durante la ricarica, grazie a un sistema magnetico che lo fissa alla base.

Navigazione con una sola mano: la base di ricarica è progettata in modo ergonomico per permettere di usare comodamente il controller per navigare nella dashboard della Xbox anche quando è inserito.

Razer Universal Quick Charging Stand per Xbox è un accessorio davvero utile, per poter usare senza patemi le batterie ricaricabili al posto delle solite stilo usa e getta. Estremamente veloce e anche graziato da un bel design Razer Universal Quick Charging Stand per Xbox è un dispositivo che una volta comperato non potrete più farne a meno! E il bello è che è anche super scontato: MENO 41%, 32 euro invece che 60 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.